Трамп заявил, что был вынужден отменить встречу с Ким Чен Ыном

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что был вынужден отменить встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре.
Трамп заявил, что был вынужден отменить встречу с Ким Чен Ыном
  • Reuters

«К сожалению, я был вынужден отменить саммит в Сингапуре с Ким Чен Ыном», — написал Трамп в Twitter.

Ранее было опубликовано письмо об отмене саммита, которое Трамп направил Ким Чен Ыну.

Согласно документу, данное решение связано с «гневом и открытой враждебностью» КНДР.

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