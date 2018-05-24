Трамп заявил, что был вынужден отменить встречу с Ким Чен Ыном

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что был вынужден отменить встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре.

Reuters

«К сожалению, я был вынужден отменить саммит в Сингапуре с Ким Чен Ыном», — написал Трамп в Twitter. Ранее было опубликовано письмо об отмене саммита, которое Трамп направил Ким Чен Ыну. Согласно документу, данное решение связано с «гневом и открытой враждебностью» КНДР.