Эксперт прокомментировал отказ Трампа от саммита США и КНДР

Политолог Дмитрий Дробницкий прокомментировал в разговоре с RT решение американского президента Дональда Трампа отменить саммит США и КНДР.

«Прежде всего, решение не окончательное. Несомненно, это всё сейчас будет напоминать игру в которой участвуют как минимум четыре страны — Северная Корея, США, Южная Корея и Китай… Когда саммит уже готовился, Ким Чен Ын решил прореагировать на учения США и Южной Кореи, несмотря на то что Мун Чжэ Ин его предупреждал. Тем не менее Ким Чен Ын назвал их провокацией. Трамп вполне мог этим воспользоваться, чтобы отложить встречу. Саммит может продолжать откладываться, это вопрос времени, условий и уступок союзникам», — сказал эксперт.

Также Дробницкий обратил внимание на то, что у Трампа изначально был готов ответ на случай, если не получится прийти к соглашению с Ким Чен Ыном.

«12 июня — это очень рано для исторического саммита. Слишком много влиятельных людей надо было убедить, и бессмысленно думать, что это разговор только между Ким Чен Ыном и Трампом, конструкция намного более сложная. Так что письмо Трампа в ответ на реакцию Ким Чен Ына на проведение учений США и Южной Кореи было заготовлено заранее, хорошо проглядывается почерк Майка Помпео», — заключил он.

Ранее президент США Дональд Трамп направил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну письмо, в котором отказался от проведения саммита в Сингапуре 12 июня.