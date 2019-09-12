«Не смогли навязать свои правила игры»: Трамп на две недели отложил повышение пошлин на китайские товары
- Си Цзиньпин и Дональд Трамп
- Reuters
- © Thomas Peter
США перенесли повышение пошлин на китайские товары с 1 октября на 15-е. Об этом написал американский президент Дональд Трамп в своём Twitter. Он объяснил своё решение просьбой вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ.
«По просьбе вице-премьера Китая Лю Хэ и в связи с тем, что Китайская Народная Республика будет праздновать 70-ю годовщину своего образования 1 октября, в качестве жеста доброй воли мы решили перенести ввод пошлин на товары стоимостью $250 млрд (с 25 до 30%) с 1 на 15 октября», — говорится в сообщении Трампа.
В Китае приветствовали это решение, сообщил официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн.
«Китайская сторона приветствует жест доброй воли США, — приводит слова Гао Фэна РИА Новости. — Надеемся, что стороны будут продвигаться навстречу друг другу и создадут благоприятные условия для консультаций».
Представитель ведомства также сообщил, что китайские предприятия начали запрашивать цены для покупки сельскохозяйственной продукции из США, «включая соевые бобы и свинину».
А 11 сентября стало известно, что Пекин снимет дополнительные пошлины с 16 наименований американских товаров. Среди них смазочные масло и жир, опалубочная смазка, сыворотка для корма и другие. Решение вступит в силу 17 сентября. По данным издания Global Times, власти КНР намерены сделать это «в качестве жеста доброй воли» перед переговорами о новой торговой сделке.
Всего прошло уже 12 раундов переговоров между странами. В начале сентября Министерство коммерции Китая сообщило, что в начале октября в Вашингтоне состоится 13-я встреча.
«Ранее стороны поддерживали друг с другом тесные контакты. Рабочие группы с середины сентября начнут проводить обстоятельные обсуждения, подготовят необходимые условия для проведения встречи на высоком уровне», — говорится в заявлении ведомства.
По мнению экспертов, эти уступки как китайской, так и американской администрации могут говорить о более конструктивной позиции сторон перед переговорами. Так, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в разговоре с RT предположил, что стороны достигнут консенсуса.
«Трамп уже создал определённую переговорную позицию: он напугал, как он думает, китайцев и теперь после бури должен быть штиль. Я считаю, что следующим этапом будут уже нормальные переговоры. Отмены пошлин, конечно, сразу не будет, но паритет в этом торговом противостоянии придёт к консенсусу», —сказал он.
По мнению Судакова, политика давления США на Китай не сработала, Вашингтон «не смог навязать свои правила игры».
«Удар по кошелькам американцев»
Напомним, торговое противостояние между США и Китаем началось в начале 2018 года. Трамп утверждает, что между странами сложилась несправедливая для Вашингтона система — в Соединённые Штаты ввозится значительно больше китайских товаров, чем в КНР — американских.
Чтобы исправить сложившееся положение, Трамп начал вводить ввозные пошлины на китайские товары. Пекин осудил действия американской администрации и начал вводить ответные пошлины. Также глава Белого дома призывает американские компании уходить из Китая и возвращать производство в Соединённые Штаты.
Reuters со ссылкой на Федеральную резервную службу (ФРС) США сообщило, что торговая война приведёт к потере мировой экономики в $850 млрд в начале следующего года, а только американская сторона потеряет около $200 млрд. По мнению экспертов из ФРС, неопределённость торговой политики «поднялась до уровня, невиданного с 1970-х годов».
Именно экономические потери подталкивают Трампа изменить тактику давления и вернуться к переговорам, считает Судаков. Он отметил, что для американского избирателя очень важна экономическая составляющая, а рост цен, спровоцированный пошлинами, вызывает неудовольствие. Выборы президента США, на которых Трамп намерен переизбраться, состоятся в 2020 году.
«Трамп прекрасно понимает, что сейчас надо придумать формат, чтобы выйти из этой жёсткой войны, — пояснил эксперт. — Ему нужно, с одной стороны, улучшить экономическую ситуацию Америки, но, с другой стороны, при этом надо думать о рядовых гражданах… Потому что пошлины — это прежде всего очень значительный удар по кошелькам рядовых американцев».
Однако профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта считает, что этот конфликт может тянуться до конца президентского срока Трампа. В разговоре с RT эксперт отметил, что американская администрация не будет мириться с экономической самостоятельностью Пекина, однако и КНР обладает значительными ресурсами для этого противостояния.
«Та часть американской элиты, которую представляет Трамп, не собирается примиряться с Китаем и попытается заставить его обслуживать интересы США. Поэтому я думаю, что это длительная игра, у кого сильнее нервы и организационные ресурсы. Китай более монолитен по сравнению с американской элитой. Так что я думаю, что всё это будет продолжаться, пока Трамп будет у власти», — констатировал он.
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