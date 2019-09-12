В Китае оценили решение США об отсрочке введения новых пошлин

Короткая ссылка
Официальный представитель Министерства коммерции Китая Гао Фэн прокомментировал решение США об отсрочке введения новых пошлин.
В Китае оценили решение США об отсрочке введения новых пошлин
  • Reuters

«Китайская сторона приветствует жест доброй воли США», — цитирует его ТАСС.

По его словам, со своей стороны китайские предприятия уже начали запрашивать цены на закупку сельскохозяйственной продукции США.

«Надеемся, что стороны будут продвигаться навстречу друг другу и создадут благоприятные условия для консультаций», — добавил Фэн.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что перенесёт увеличение пошлин на китайские товары с 1 на 15 октября.

В августе Трамп сообщил о предстоящем повышении пошлин на товары из Китая, которые будут импортированы с сентября и октября 2019 года. 

В мае эксперт Дмитрий Родионов в беседе с ФАН отметил, что торговые переговоры Вашингтона и Пекина окончились ничем и привели к новому витку торговой войны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить