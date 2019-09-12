В Китае оценили решение США об отсрочке введения новых пошлин

Официальный представитель Министерства коммерции Китая Гао Фэн прокомментировал решение США об отсрочке введения новых пошлин.

«Китайская сторона приветствует жест доброй воли США», — цитирует его ТАСС.

По его словам, со своей стороны китайские предприятия уже начали запрашивать цены на закупку сельскохозяйственной продукции США.

«Надеемся, что стороны будут продвигаться навстречу друг другу и создадут благоприятные условия для консультаций», — добавил Фэн.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что перенесёт увеличение пошлин на китайские товары с 1 на 15 октября.

В августе Трамп сообщил о предстоящем повышении пошлин на товары из Китая, которые будут импортированы с сентября и октября 2019 года.

В мае эксперт Дмитрий Родионов в беседе с ФАН отметил, что торговые переговоры Вашингтона и Пекина окончились ничем и привели к новому витку торговой войны.