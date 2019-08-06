«Нечестное преимущество»: что означает признание за Китаем статуса валютного манипулятора со стороны США
- Reuters
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Министерство финансов США официально объявило Китай валютным манипулятором. Об этом говорится в опубликованном на сайте министерства пресс-релизе. Минфин объяснил такое решение мерами властей КНР по обесцениванию собственной валюты.
Курс юаня на торгах в понедельник, 5 августа, потерял более 1% и опустился до самого низкого значения с февраля 2008 года. Валюта КНР впервые более чем за 11 лет достигла психологически важной для финансового рынка отметки 7 юаней за доллар США.
Дональд Трамп назвал ослабление юаня серьёзным нарушением и валютными манипуляциями Китая. Об этом президент США написал в Twitter.
В американском Минфине полагают, что вероятная цель снижения курса китайской нацвалюты — получение «нечестного конкурентного преимущества во внешней торговле».
Заместитель директора Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Александр Егоров отметил, что КНР действительно получит конкурентное преимущество за счёт ослабления нацвалюты. Тем не менее снижение курса юаня в последние дни можно объяснить ответными мерами Пекина на введение новых пошлин со стороны США и естественной реакцией валютного рынка.
«Народный банк Китая действительно сам допустил возможность ослабления нацвалюты. В КНР достаточно жёстко контролируются потоки капитала, и регулятор вполне мог сдержать падение курса юаня. Однако данный шаг невыгоден Пекину с точки зрения и торговли, и рыночной ситуации. Ведь движение валютного рынка к более дешёвому юаню после новых торговых пошлин США вполне закономерно», — пояснил в разговоре с RT Егоров.
Александр Егоров подчеркнул, что действия КНР вполне можно назвать защитными мерами, на которые Пекин вынудили сами Соединённые Штаты. Однако Минфин США предпочёл термин «валютный манипулятор».
Центробанк Китая, в свою очередь, опроверг обвинения США в валютных манипуляциях. Об этом говорится в заявлении ведомства от 6 августа.
«Китай сожалеет, что Министерство финансов США классифицирует КНР как валютного манипулятора. Это клеймо совершенно не соответствует установленным Минфином США критериям стран, осуществляющих манипуляции с обменным курсом», — цитирует ТАСС заявление центробанка.
Последний раз статус валютного манипулятора Минфин США присваивал в 1994 году — и тоже Китаю. До этого подобные обвинения выдвигались в 1988 году против Тайваня и Южной Кореи, когда министерство только приступило к отслеживанию возможных манипуляций с обменным курсом среди торговых партнёров США.
Без ущерба
Опрошенные RT эксперты полагают, что признание за Китаем статуса «валютного манипулятора» со стороны США никак не повлияют на экономическую ситуацию в КНР.
«Включение КНР в американский список валютных манипуляторов не влечёт за собой никаких юридических последствий, обычно страдает только репутация страны. Однако когда речь заходит о внесении в чёрный список второй по величине экономики мира, естественного конкурента США, обвинения являются не более чем формальностью», — отметил в разговоре с RT генеральный директор «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.
Обвинения США никак не скажутся на торговых отношениях Китая с другими странами, уверен директор аналитического департамента «ЛОКО-Инвест» Кирилл Тремасов. Эксперт предположил, что ни одно из государств мира не заинтересовано в ухудшении торговых отношений с Китаем, поэтому никто не станет включаться в войну пошлин между Вашингтоном и Пекином.
Между тем глава американского Минфина Стивен Мнучин намерен обратиться к Международному валютному фонду, чтобы тот помог устранить торговые преимущества КНР, созданные за счёт ослабления юаня.
Другим возможным шагом в случае признания страны валютным манипулятором может стать исключение так называемого нарушителя из госконтрактов США, сообщает Reuters.
Кирилл Тремасов считает, что МВФ не станет вмешиваться в торговый конфликт двух государств, к тому же у фонда нет необходимых способов воздействия на Китай.
«У МВФ есть рычаги давления только на те страны, которые он кредитует. Например, у фонда есть кредитная программа для Аргентины, которой он может диктовать некоторые условия. В отношении Китая никаких рычагов давления нет. МВФ может выпустить какие-то рекомендации для Пекина, но не более того», — пояснил Тремасов.
Аналитик также отметил, что закрепление за КНР статуса валютного манипулятора — это дополнительный инструмент давления на Пекин со стороны Вашингтона, за которым может последовать ряд мер с американской стороны, но вряд ли они будут серьёзными.
Эксперты не исключают, что решение американского Минфина больше всего может повлиять на будущие торговые переговоры США и КНР. Следующий раунд намечен на сентябрь этого года, но аналитики сомневаются, что после действий Вашингтона стороны смогут быстро прийти к соглашению.
Кирилл Тремасов полагает, что Пекин и Вашингтон не смогут договориться ни на ближайшей встрече, ни на последующих. В результате разрешение торгового конфликта будет перенесено на 2020 год. Между тем эксперт напомнил, что из-за продолжительного тарифного противостояния двух стран мировая торговля показала самое большое падение с 2008 года, а рост глобальной экономики может потерять до 0,5 процентных пункта.