«Нечестное преимущество»: что означает признание за Китаем статуса валютного манипулятора со стороны США

Минфин США признал Китай валютным манипулятором. Подобный официальный статус министерство последний раз присваивало в 1994 году. Поводом для новых обвинений послужило ослабление юаня, который 5 августа достиг минимального значения за 11 лет. Эксперты полагают, что решение Вашингтона не нанесёт серьезных потерь китайской экономике. Вместе с тем аналитики опасаются затруднений в дальнейших торговых переговорах двух государств.

Министерство финансов США официально объявило Китай валютным манипулятором. Об этом говорится в опубликованном на сайте министерства пресс-релизе. Минфин объяснил такое решение мерами властей КНР по обесцениванию собственной валюты.

Курс юаня на торгах в понедельник, 5 августа, потерял более 1% и опустился до самого низкого значения с февраля 2008 года. Валюта КНР впервые более чем за 11 лет достигла психологически важной для финансового рынка отметки 7 юаней за доллар США.

Дональд Трамп назвал ослабление юаня серьёзным нарушением и валютными манипуляциями Китая. Об этом президент США написал в Twitter.

В американском Минфине полагают, что вероятная цель снижения курса китайской нацвалюты — получение «нечестного конкурентного преимущества во внешней торговле».

Заместитель директора Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Александр Егоров отметил, что КНР действительно получит конкурентное преимущество за счёт ослабления нацвалюты. Тем не менее снижение курса юаня в последние дни можно объяснить ответными мерами Пекина на введение новых пошлин со стороны США и естественной реакцией валютного рынка.

«Народный банк Китая действительно сам допустил возможность ослабления нацвалюты. В КНР достаточно жёстко контролируются потоки капитала, и регулятор вполне мог сдержать падение курса юаня. Однако данный шаг невыгоден Пекину с точки зрения и торговли, и рыночной ситуации. Ведь движение валютного рынка к более дешёвому юаню после новых торговых пошлин США вполне закономерно», — пояснил в разговоре с RT Егоров.

Также по теме Валютная ставка: как ослабление юаня может помочь Китаю в торговой войне с США В понедельник, 5 августа, курс китайского юаня к доллару США опустился до минимального значения за 11 лет на фоне обострившихся...

Александр Егоров подчеркнул, что действия КНР вполне можно назвать защитными мерами, на которые Пекин вынудили сами Соединённые Штаты. Однако Минфин США предпочёл термин «валютный манипулятор».

Центробанк Китая, в свою очередь, опроверг обвинения США в валютных манипуляциях. Об этом говорится в заявлении ведомства от 6 августа.

«Китай сожалеет, что Министерство финансов США классифицирует КНР как валютного манипулятора. Это клеймо совершенно не соответствует установленным Минфином США критериям стран, осуществляющих манипуляции с обменным курсом», — цитирует ТАСС заявление центробанка.

Последний раз статус валютного манипулятора Минфин США присваивал в 1994 году — и тоже Китаю. До этого подобные обвинения выдвигались в 1988 году против Тайваня и Южной Кореи, когда министерство только приступило к отслеживанию возможных манипуляций с обменным курсом среди торговых партнёров США.

Без ущерба

Опрошенные RT эксперты полагают, что признание за Китаем статуса «валютного манипулятора» со стороны США никак не повлияют на экономическую ситуацию в КНР.

«Включение КНР в американский список валютных манипуляторов не влечёт за собой никаких юридических последствий, обычно страдает только репутация страны. Однако когда речь заходит о внесении в чёрный список второй по величине экономики мира, естественного конкурента США, обвинения являются не более чем формальностью», — отметил в разговоре с RT генеральный директор «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.

Обвинения США никак не скажутся на торговых отношениях Китая с другими странами, уверен директор аналитического департамента «ЛОКО-Инвест» Кирилл Тремасов. Эксперт предположил, что ни одно из государств мира не заинтересовано в ухудшении торговых отношений с Китаем, поэтому никто не станет включаться в войну пошлин между Вашингтоном и Пекином.

Между тем глава американского Минфина Стивен Мнучин намерен обратиться к Международному валютному фонду, чтобы тот помог устранить торговые преимущества КНР, созданные за счёт ослабления юаня.

Другим возможным шагом в случае признания страны валютным манипулятором может стать исключение так называемого нарушителя из госконтрактов США, сообщает Reuters.

Кирилл Тремасов считает, что МВФ не станет вмешиваться в торговый конфликт двух государств, к тому же у фонда нет необходимых способов воздействия на Китай.

«У МВФ есть рычаги давления только на те страны, которые он кредитует. Например, у фонда есть кредитная программа для Аргентины, которой он может диктовать некоторые условия. В отношении Китая никаких рычагов давления нет. МВФ может выпустить какие-то рекомендации для Пекина, но не более того», — пояснил Тремасов.

Аналитик также отметил, что закрепление за КНР статуса валютного манипулятора — это дополнительный инструмент давления на Пекин со стороны Вашингтона, за которым может последовать ряд мер с американской стороны, но вряд ли они будут серьёзными.

Эксперты не исключают, что решение американского Минфина больше всего может повлиять на будущие торговые переговоры США и КНР. Следующий раунд намечен на сентябрь этого года, но аналитики сомневаются, что после действий Вашингтона стороны смогут быстро прийти к соглашению.

Кирилл Тремасов полагает, что Пекин и Вашингтон не смогут договориться ни на ближайшей встрече, ни на последующих. В результате разрешение торгового конфликта будет перенесено на 2020 год. Между тем эксперт напомнил, что из-за продолжительного тарифного противостояния двух стран мировая торговля показала самое большое падение с 2008 года, а рост глобальной экономики может потерять до 0,5 процентных пункта.