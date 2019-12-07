Новый уровень давления: как Трамп пытается привлечь к экономической борьбе с Китаем международные структуры

Дональд Трамп раскритиковал Всемирный банк за предоставление кредитов Китаю. Ранее финансовая организация одобрила план, согласно которому до 2025 года КНР сможет брать займы до $1,5 млрд в год под низкие проценты. При этом представители США, которые владеют наибольшей долей в уставном капитале банка, выступали против такого шага. По мнению экспертов, Вашингтон пытается вывести экономическое противостояние с Пекином на международный уровень. Впрочем, в краткосрочной перспективе Всемирный банк вряд ли откажется от сотрудничества с Китаем, полагают эксперты.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Всемирный банк (ВБ). По мнению американского лидера, организация не должна оказывать финансовую поддержку Китаю.

«Зачем Всемирный банк выдаёт кредиты Китаю? Как такое возможно? У Китая полно денег, а когда нет, он их создаёт. ХВАТИТ!» — написал он в своём Twitter.

Why is the World Bank loaning money to China? Can this be possible? China has plenty of money, and if they don’t, they create it. STOP! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 декабря 2019 г.

Критические замечания американского президента появились после того, как был опубликован план кредитования Китая до 2025 финансового года, принятый ВБ в ноябре. Как передаёт CNBC, совет директоров Всемирного банка одобрил план, согласного которому КНР сможет ежегодно занимать от $1 млрд до $1,5 млрд под низкую процентную ставку, несмотря на возражения представителей США.

Напомним, Всемирный банк — это международная финансовая организация со штаб-квартирой в Вашингтоне, оказывающая помощь развивающимся странам. Её заявленная цель — способствовать глобализации, устойчивому развитию мира.

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Каждая из 189 стран, входящих в эту организацию, делает ежегодные взносы по специальным квотам. От вклада того или иного государства в уставный капитал зависит роль страны в формировании руководящих структур Всемирного банка. У США самая большая доля в уставном капитале организации — 16,36%. Таким образом, Вашингтон имеет большие возможности для того, чтобы определять её политику, однако не может запретить выдавать займы какой-либо стране.

В феврале 2019 года Дональд Трамп выдвинул заместителя министра финансов США Дэвида Малпасса на пост президента Всемирного банка. В апреле его кандидатура была утверждена Советом исполнительных директоров организации. До этого Малпасс занимал должность заместителя министра финансов США и регулярно критиковал Всемирный банк за выдачу кредитов Китаю.

Напомним, что КНР и США около года ведут торговую войну. Соглашение, которое должно положить ей конец, сейчас обсуждается, однако до окончательного заключения сделки ещё далеко. Напротив, конфронтация двух стран перешла в политическую плоскость: США и Китай вводят друг против друга санкции в связи с волнениями в Гонконге. Вашингтон обвиняет Пекин в нарушении прав человека в этом автономном районе КНР, Пекин, в свою очередь, заявляет о вмешательстве американцев во внутренние дела страны.

Часть санкционной войны

Эксперты полагают, что от финансирования Китая Всемирный банк в ближайшее время не откажется и американский президент это понимает.

По мнению доцента кафедры банковского бизнеса и инновационных финансовых технологий Александра Щелканова, заявление Трампа является «краткосрочным вбросом информации» и относится к разряду высказываний политиков, которые «приводят к спекулятивному понижению и повышению котировок определённых отраслей».

«С апреля 2018 года США ведут целенаправленный курс по изменению кредитной политики Всемирного банка, поэтому организация прислушается к мнению Трампа, но не сразу. Всемирный банк не прекратит финансировать Китай по тем программам, которые запланированы. Однако в долгосрочной перспективе США вполне могут заставить его это сделать», — рассказал он в беседе с RT.

Китаю, ведущему активное строительство, нужны кредиты

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Ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Портанский также полагает, что немедленного прекращения финансирования Китая со стороны Всемирного банка не будет. В комментарии RT он отметил, что, хотя США являются одним из главных акционеров этой организации, она проводит в целом независимую политику.

«Поэтому прислушиваться к таким явным политическим требованиям, даже президента США, для неё было бы неправильно. Скорее всего, Всемирный банк будет исходить из своих соображений», — считает Портанский.

При этом эксперт не считает, что прекращение финансирования Китая со стороны Всемирного банка будет иметь какие-либо критические последствия для экономики этой страны.

«Дело в том, что эта организация занимается поддержкой проектов в конкретных отраслях в соответствии со своей программой. Непосредственной помощи государству она не оказывает», — пояснил Портанский.

Кроме того, эксперт подчёркивает, что $1,5 млрд — не такая уж большая сумма для Китая. По данным Минфина этой страны, только бюджетные расходы КНР в 2018 году составили $3,267 трлн.

Вместе с тем Щелканов полагает, что внешнее финансирование Китая — это фактор, который способствует усилению экономической конкуренции этой страны с США. Поэтому Трамп не заинтересован в том, чтобы КНР получала даже минимальную поддержку со стороны Всемирного банка.

Ущерб, который уже нанесло Китаю противостояние с США, не стоит недооценивать, считает Щелканов, добавив, что «сейчас Китай проводит девальвацию юаня в ответ на торговые войны».

Сам факт того, что Вашингтон пытается задействовать международные структуры для давления на Китай, свидетельствует об углублении экономического конфликта двух стран, полагают эксперты.

Предвестник ухудшения ситуации

Александр Щелканов напоминает, что с приходом к власти Трампа Соединённые Штаты взяли курс на протекционизм и разрушение старых цепочек в мировой торговле. Следовательно, американский лидер готов пойти на рискованные и даже революционные шаги.

Противостояние Китая и США приобретает глобальный характер

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«Цель Трампа — нанести максимальный урон китайской экономике, соответственно, таким образом поддержать американскую экономику», — пояснил он.

С такой точкой зрения согласен и Алексей Портанский.

«Трамп, рассуждая о дефиците торгового баланса двух стран, за который якобы ответственность несёт Китай, хочет ослабить Пекин, чтобы не дать ему возможность выйти в экономические лидеры в ближайшие 15—20 лет», — считает эксперт.

Следующим шагом в противостоянии Китая и США, полагают аналитики, могут стать попытки интернационализировать противостояние, подключить к нему новые страны. Однако пока не ясно, кто именно поддержит антикитайский курс Вашингтона, отмечает Щелканов. По его мнению, всё зависит от экономической конъюнктуры: не все союзники США смогут себе позволить ввести повышенные пошлины на те или иные китайские товары.

«Есть мнение, что ожидается резкий экономический спад в еврозоне, на который каждая страна будет реагировать по-своему», — рассказал эксперт.

Однако можно уверенно прогнозировать, что США будут выдвигать политические претензии к Китаю в попытке максимально изолировать эту страну на мировой арене, считают аналитики.

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«В США уже подготовили законопроект, который предполагает санкции против китайских чиновников за нарушение прав мусульманских меньшинств. Скорее всего, давление на Китай по неторговым вопросам будет только увеличиваться. А КНР будет предпринимать ответные меры. Безусловно, это усилит противостояние», — считает Щелканов.

При этом не исключено, что торговая война с Китаем, которая принимает всё более глобальный характер, может неожиданно завершиться. Это произойдёт, если на президентских выборах в США в 2020 году Трамп потерпит поражение, считает Портанский.

«Если главой государства станет представитель Демократической партии, то взаимоотношения двух стран претерпят серьёзные изменения. К примеру, если вдруг победит Майкл Блумберг, по инициативе которого уже второй год подряд собирается саммит, где обсуждаются важные вопросы, связанные с взаимоотношением экономик этих двух стран, то отношения между странами наверняка улучшатся», — заключил Портанский.