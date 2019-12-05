В КНР рассказали об ожидаемых итогах первой фазы торговой сделки с США

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Официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн заявил, что в качестве итога первой фазы торговой сделки с США Китай ожидает снижения взаимных пошлин двух стран.
В КНР рассказали об ожидаемых итогах первой фазы торговой сделки с США
  • AFP

«Китайская сторона полагает, что в случае достижения двумя сторонами первой фазы торгового соглашения необходимо соответствующим образом понизить пошлины», — цитирует его ТАСС.

По его словам, американская и китайская стороны продолжают вести консультации по поводу торговой сделки.

«Торгово-экономические делегации двух стран продолжают тесные контакты, в настоящее время нет новых деталей, которые можно предать огласке», — добавил представитель ведомства.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп исключил возможность торговой сделки с Китаем на равных условиях.

13 ноября американский лидер пригрозил «очень значительно» повысить пошлины на китайские товары в случае отмены торгового соглашения с Пекином.

Эксперт Николай Трошин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил планы США на случай отмены торговой сделки с Китаем, отметив, что угрозы вряд ли можно назвать продуктивным способом диалога с Пекином.

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