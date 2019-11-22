Трамп исключил возможность торговой сделки с Китаем на равных условиях

Торговая сделка между Соединёнными Штатами и Китаем не может быть заключена на равных условиях, заявил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

По его словам, он сказал председателю КНР Си Цзиньпину, что «это не может быть сделкой на равных условиях».

Трамп объяснил это тем, что между двумя странами долгое время был дисбаланс в двусторонней торговле.

При этом американский лидер отметил, что стороны близки к достижению соглашения.

Ранее Трамп пригрозил повысить пошлины для КНР в случае отсутствия сделки.

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