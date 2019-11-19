Трамп пригрозил повысить пошлины для КНР в случае отсутствия сделки
- Reuters
Об этом сообщает AFP.
«Трамп говорит, что тарифы для Китая повысят «ещё выше» без сделки», — пишет агентство.
Ранее глава аппарата вице-президента США Марк Шорт заявил, что Соединённые Штаты рассчитывают подписать соглашение по итогам первого этапа переговоров по торговой сделке с Китаем до конца 2019 года.
В августе политолог Владимир Брутер в беседе с ФАН оценил последствия решения КНР приостановить закупку сельхозпродукции из США.