Трамп пригрозил повысить пошлины для КНР в случае отсутствия сделки

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что ещё больше повысит тарифы на китайские товары, если США и Китай не заключат торговую сделку.
Трамп пригрозил повысить пошлины для КНР в случае отсутствия сделки
  • Reuters

Об этом сообщает AFP.

«Трамп говорит, что тарифы для Китая повысят «ещё выше» без сделки», — пишет агентство.

Ранее глава аппарата вице-президента США Марк Шорт заявил, что Соединённые Штаты рассчитывают подписать соглашение по итогам первого этапа переговоров по торговой сделке с Китаем до конца 2019 года.

В августе политолог Владимир Брутер в беседе с ФАН оценил последствия решения КНР приостановить закупку сельхозпродукции из США.

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