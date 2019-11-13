Трамп рассказал о планах США в случае отмены торговой сделки с КНР

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае отмены торгового соглашения с Китаем Соединённые Штаты «очень значительно» повысят пошлины на китайские товары.

«Если мы не заключим сделку, мы существенно повысим эти пошлины (на товары из КНР. — RT)... Повышение будет очень значительным. И то же самое верно в отношении других стран, которые несправедливо поступали по отношению к нам», — приводит ТАСС его слова.

9 ноября глава аппарата вице-президента США Марк Шорт заявил, что Соединённые Штаты рассчитывают подписать соглашение по итогам первого этапа переговоров по торговой сделке с Китаем до конца 2019 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить