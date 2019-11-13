Трамп рассказал о планах США в случае отмены торговой сделки с КНР

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае отмены торгового соглашения с Китаем Соединённые Штаты «очень значительно» повысят пошлины на китайские товары.

«Если мы не заключим сделку, мы существенно повысим эти пошлины (на товары из КНР. — RT)... Повышение будет очень значительным. И то же самое верно в отношении других стран, которые несправедливо поступали по отношению к нам», — приводит ТАСС его слова.

9 ноября глава аппарата вице-президента США Марк Шорт заявил, что Соединённые Штаты рассчитывают подписать соглашение по итогам первого этапа переговоров по торговой сделке с Китаем до конца 2019 года.