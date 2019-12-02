Китай ввёл санкции в ответ на закон США по Гонконгу

Китай после принятия в США закона по Гонконгу принял решение о введении санкций в отношении ряда неправительственных американских организаций. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Как отметила дипломат, США приняли закон, «игнорируя протест Китая», что стало «серьёзным нарушением международного права и основных норм международных отношений».

Она также заявила, что речь идёт о вмешательстве во внутренние дела КНР.

«Пекин в этом отношении выразил свой решительный протест. В ответ на это Китай принял решение ввести санкции в отношении ряда американских неправительственных организаций, включая NDI, HRW, Freedom House», — цитирует РИА Новости Чуньин.

В конце ноября американский лидер Дональд Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге.

При этом Трамп отметил, что подписал его «с уважением к председателю КНР Си Цзиньпину, Китаю и народу Гонконга».

Позднее МИД КНР вызвал американского посла в Пекине Терри Бранстеда и выразил ему протест в связи c подписанием закона.