МИД Китая вызвал посла США в Пекине из-за закона по Гонконгу

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Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн вызвал американского посла в Пекине Терри Бранстеда и выразил ему протест в связи c подписанием президентом США Дональдом Трампом закона «О защите прав человека и демократии в Гонконге».
МИД Китая вызвал посла США в Пекине из-за закона по Гонконгу
  • Reuters
  • © Athit Perawongmetha

Юйчэн отметил, что это «серьёзное вмешательство в дела Гонконга, серьёзное вмешательство во внутренние дела Китая и серьёзное нарушение международного права и основных принципов международных отношений».

В МИД Китая выразили протест и возмущение данными действиями США.

Отмечается, что Пекин призывает Вашингтон «исправить свои ошибки и изменить свой курс».

Ранее стало известно, что Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге.

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