МИД Китая вызвал посла США в Пекине из-за закона по Гонконгу
- Reuters
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Юйчэн отметил, что это «серьёзное вмешательство в дела Гонконга, серьёзное вмешательство во внутренние дела Китая и серьёзное нарушение международного права и основных принципов международных отношений».
В МИД Китая выразили протест и возмущение данными действиями США.
Отмечается, что Пекин призывает Вашингтон «исправить свои ошибки и изменить свой курс».
Ранее стало известно, что Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге.