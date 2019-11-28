Трамп подписал законопроект по Гонконгу

Президент США Дональд Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге.

Об этом сообщает The Hill со ссылкой на Белый дом.

При этом Трамп отметил, что подписал его «с уважением к председателю КНР Си Цзиньпину, Китаю и народу Гонконга».

20 ноября власти Китая решительно осудили принятие сенатом США законопроекта «О защите прав человека и демократии в Гонконге», предусматривающего введение санкций в отношении тех, кто нарушает права человека.

Позднее в МИД КНР заявили о возросшем высокомерии Соединённых Штатов на международной арене.

Глава ведомства Ван И заявил о вмешательстве США во внутренние дела Китая при помощи внутреннего законодательства, а также попытке подрыва стабильности в Гонконге.

Заместитель министра иностранных дел КНР Чжэн Цзэгуан вызвал посла Соединённых Штатов в Китае Терри Брэнстеда с целью выразить протест в связи с принятием в сенате и палате представителей США законопроекта «О защите прав человека и демократии в Гонконге».

Несколько месяцев в Гонконге длятся протестные акции, вызванные поправкой к закону об экстрадиции, от которой впоследствии власти решили отказаться.