МИД КНР вызвал посла США из-за законопроекта по Гонконгу

Заместитель министра иностранных дел КНР Чжэн Цзэгуан вызвал посла Соединённых Штатов в Китае Терри Брэнстеда с целью выразить протест в связи с принятием в сенате и палате представителей США законопроекта «О защите прав человека и демократии в Гонконге».

«Дела Гонконга являются исключительно внутренним делом Китая, и ни одно иностранное государство не имеет права вмешиваться в них. США посредством данного законопроекта открыто вмешиваются во внутренние дела КНР, игнорируют действительность, выдают чёрное за белое, потворствуют и поддерживают насильственные преступления сил, создающих «антикитайский хаос», серьёзно нарушают международное право и основные принципы международных отношений, в связи с чем Китая выражает резкое недовольство и решительный протест», — приводит пресс-служба ведомства слова Цзэгуана.

Также китайская сторона призвала американскую сторону исправить «свои ошибки» и прекратить вмешательство во внутренние дела КНР, включая дела Гонконга.

Ранее заместитель главы МИД Китая Лэ Юйчэн заявил, что США оказывают поддержку протестующим в Гонконге и во многом являются «закулисным спонсором» беспорядков в административном районе КНР.

20 ноября власти Китая решительно осудили принятие сенатом США законопроекта «О защите прав человека и демократии в Гонконге», предусматривающего введение санкций в отношении тех, кто нарушает права человека.

Позднее в МИД КНР заявили о возросшем высокомерии Соединённых Штатов на международной арене.

Глава ведомства Ван И заявил о вмешательстве США во внутренние дела Китая при помощи внутреннего законодательства, а также попытке подрыва стабильности в Гонконге.

Несколько месяцев в Гонконге длятся протестные акции, вызванные поправкой к закону об экстрадиции, от которой впоследствии власти решили отказаться.