Китай осудил принятие сенатом США законопроекта по Гонконгу

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Власти Китая решительно осудили принятие сенатом США законопроекта по «Защите прав человека и демократии в Гонконге», предусматривающего введение санкций в отношении тех, кто нарушает права человека.
Китай осудил принятие сенатом США законопроекта по Гонконгу
  • © AFP

Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД КНР Гэн Шуан, опубликованном посольством Китая в США.

«Этот законопроект пренебрегает фактами и правдой, применяет двойные стандарты и является открытым вмешательством в дела Гонконга и внутренние дела Китая. Это является серьёзным нарушением международного права и основополагающих норм, регулирующих международные отношения. Китай осуждает и решительно выступает против этого», — отмечается в заявлении представителя МИД.

В МИД Китая заявили, что США должны немедленно прекратить вмешиваться во внутренние дела страны.

Несколько месяцев в Гонконге не утихают акции протеста. Изначально люди выходили на улицы, чтобы выразить своё несогласие с поправкой к закону об экстрадиции, однако даже после решения властей отказаться от данного изменения в законе протестующие продолжают устраивать беспорядки в городе.

Председатель Китая Си Цзиньпин призвал власти Гонконга положить конец хаосу в городе и восстановить порядок.

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