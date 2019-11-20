Китай осудил принятие сенатом США законопроекта по Гонконгу

Власти Китая решительно осудили принятие сенатом США законопроекта по «Защите прав человека и демократии в Гонконге», предусматривающего введение санкций в отношении тех, кто нарушает права человека.

Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД КНР Гэн Шуан, опубликованном посольством Китая в США.

Chinese Spokesperson: The "Hong Kong Human Rights and Democracy Act" neglects facts and truth, applies double standards and blatantly interferes in #HongKong affairs and China's other internal affairs. It is in serious violation of international law and basic norms governing... pic.twitter.com/yZNRJHvISz — Chinese Embassy in US (@ChineseEmbinUS) November 20, 2019

«Этот законопроект пренебрегает фактами и правдой, применяет двойные стандарты и является открытым вмешательством в дела Гонконга и внутренние дела Китая. Это является серьёзным нарушением международного права и основополагающих норм, регулирующих международные отношения. Китай осуждает и решительно выступает против этого», — отмечается в заявлении представителя МИД.

В МИД Китая заявили, что США должны немедленно прекратить вмешиваться во внутренние дела страны.

Несколько месяцев в Гонконге не утихают акции протеста. Изначально люди выходили на улицы, чтобы выразить своё несогласие с поправкой к закону об экстрадиции, однако даже после решения властей отказаться от данного изменения в законе протестующие продолжают устраивать беспорядки в городе.

Председатель Китая Си Цзиньпин призвал власти Гонконга положить конец хаосу в городе и восстановить порядок.