Китай осудил принятие сенатом США законопроекта по Гонконгу
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Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД КНР Гэн Шуан, опубликованном посольством Китая в США.
Chinese Spokesperson: The "Hong Kong Human Rights and Democracy Act" neglects facts and truth, applies double standards and blatantly interferes in #HongKong affairs and China's other internal affairs. It is in serious violation of international law and basic norms governing... pic.twitter.com/yZNRJHvISz— Chinese Embassy in US (@ChineseEmbinUS) November 20, 2019
«Этот законопроект пренебрегает фактами и правдой, применяет двойные стандарты и является открытым вмешательством в дела Гонконга и внутренние дела Китая. Это является серьёзным нарушением международного права и основополагающих норм, регулирующих международные отношения. Китай осуждает и решительно выступает против этого», — отмечается в заявлении представителя МИД.
В МИД Китая заявили, что США должны немедленно прекратить вмешиваться во внутренние дела страны.
Несколько месяцев в Гонконге не утихают акции протеста. Изначально люди выходили на улицы, чтобы выразить своё несогласие с поправкой к закону об экстрадиции, однако даже после решения властей отказаться от данного изменения в законе протестующие продолжают устраивать беспорядки в городе.
Председатель Китая Си Цзиньпин призвал власти Гонконга положить конец хаосу в городе и восстановить порядок.