Си Цзиньпин призвал власти Гонконга восстановить порядок в городе
- Reuters
Об этом сообщает «Синьхуа».
«Прекращение насилия и хаоса, а также восстановление порядка являются самыми неотложными задачами для Гонконга», — приводит его слова агентство.
Соответствующее заявление он сделал на саммите БРИКС в бразильской столице.
Уже несколько месяцев в Гонконге не утихают акции протеста. Изначально люди выходили на улицы, чтобы выразить своё несогласие с поправкой к закону об экстрадиции, однако даже после решения властей отказаться от данного изменения в законе протестующие продолжают устраивать беспорядки в городе.
В октябре сайт kp.ru писал, посол КНР в России заявил, что «украинские элементы» начали ездить в Гонконг для «передачи своего опыта» демонстрантам.