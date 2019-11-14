Си Цзиньпин призвал власти Гонконга восстановить порядок в городе

Председатель Китая Си Цзиньпин призвал власти Гонконга положить конец хаосу в городе и восстановить порядок.

Об этом сообщает «Синьхуа».

«Прекращение насилия и хаоса, а также восстановление порядка являются самыми неотложными задачами для Гонконга», — приводит его слова агентство.

Соответствующее заявление он сделал на саммите БРИКС в бразильской столице.

Уже несколько месяцев в Гонконге не утихают акции протеста. Изначально люди выходили на улицы, чтобы выразить своё несогласие с поправкой к закону об экстрадиции, однако даже после решения властей отказаться от данного изменения в законе протестующие продолжают устраивать беспорядки в городе.

В октябре сайт kp.ru писал, посол КНР в России заявил, что «украинские элементы» начали ездить в Гонконг для «передачи своего опыта» демонстрантам.