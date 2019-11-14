Си Цзиньпин призвал власти Гонконга восстановить порядок в городе

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Председатель Китая Си Цзиньпин призвал власти Гонконга положить конец хаосу в городе и восстановить порядок.
Си Цзиньпин призвал власти Гонконга восстановить порядок в городе
  • Reuters

Об этом сообщает «Синьхуа»

«Прекращение насилия и хаоса, а также восстановление порядка являются самыми неотложными задачами для Гонконга», — приводит его слова агентство.

Соответствующее заявление он сделал на саммите БРИКС в бразильской столице.

Уже несколько месяцев в Гонконге не утихают акции протеста. Изначально люди выходили на улицы, чтобы выразить своё несогласие с поправкой к закону об экстрадиции, однако даже после решения властей отказаться от данного изменения в законе протестующие продолжают устраивать беспорядки в городе.

В октябре сайт kp.ru писал, посол КНР в России заявил, что «украинские элементы» начали ездить в Гонконг для «передачи своего опыта» демонстрантам.

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