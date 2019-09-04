Власти Гонконга отказались от вызвавших протесты в городе поправок
- Reuters
Как сообщает South China Morning Post, об этом Лам заявила во время телеобращения к жителям города.
«Во-первых, правительство официально отзовёт законопроект, чтобы полностью развеять опасения общественности», — сказала она.
Вместе с этим Лам добавила, что она и высокопоставленные должностные лица города намерены начать прямой диалог с людьми, чтобы добиться стабилизации обстановки.
Ранее СМИ сообщали о намерении Лам отказаться от вызвавших беспорядки поправок.
27 августа в МИД Китая выразили протест из-за заявлений стран G7 о протестах в Гонконге.