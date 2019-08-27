В МИД Китая выразили протест из-за заявлений стран G7 о Гонконге
- Reuters
«Мы осуждаем это и выражаем решительный протест в связи с заявлением лидеров стран — участниц G7, в котором изложены беспочвенные обвинения в связи с ситуацией в Гонконге», — цитирует ТАСС официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.
Он также сообщил, что в ситуацию с Гонконгом не имеет права вмешиваться «ни одна иностранная организация или правительство».
Лидеры стран — участниц «Большой семёрки» выразили обеспокоенность проходящими в Гонконге массовыми демонстрациями.
Ранее глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что лидеры G7 достигли прогресса по некоторым основным вызовам, включая ситуацию в Гонконге.