В МИД Китая выразили протест из-за заявлений стран G7 о Гонконге

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В МИД КНР осудили высказывания лидеров G7 по поводу демонстраций в Гонконге, заявив, что ситуация в этом районе является внутренним делом Китая.
В МИД Китая выразили протест из-за заявлений стран G7 о Гонконге
  • Reuters

«Мы осуждаем это и выражаем решительный протест в связи с заявлением лидеров стран — участниц G7, в котором изложены беспочвенные обвинения в связи с ситуацией в Гонконге», — цитирует ТАСС официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.

Он также сообщил, что в ситуацию с Гонконгом не имеет права вмешиваться «ни одна иностранная организация или правительство».

Лидеры стран — участниц «Большой семёрки» выразили обеспокоенность проходящими в Гонконге массовыми демонстрациями.

Ранее глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что лидеры G7 достигли прогресса по некоторым основным вызовам, включая ситуацию в Гонконге.

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