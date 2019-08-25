Трамп и Трюдо призвали привлечь КНР к ответственности за недобросовестную торговлю

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо на полях саммита G7 выступили за привлечение КНР к ответственности за недобросовестные методы ведения торговли.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.

«Лидеры высказались в поддержку мирного разрешения ситуации в Гонконге... Стороны подтвердили приверженность принципу верховенства закона и выступили за привлечение Китая к ответственности за недобросовестное ведение торговли», — указывается в заявлении.

Ранее Трамп заявил о предстоящем повышении пошлин на товары из Китая, которые будут импортированы с сентября и октября 2019 года.

Такое решение было принято им в ответ на введение Пекином дополнительных пошлин на импорт товаров из США на сумму $75 млрд в год.

В мае эксперт Дмитрий Родионов в беседе с ФАН отметил, что торговые переговоры Вашингтона и Пекина окончились ничем и привели к новому витку торговой войны.