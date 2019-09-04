СМИ: В Гонконге намерены отказаться от вызвавших протесты поправок

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Глава администрации Гонконга Кэрри Лам собирается объявить полный отказ от рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые привели к массовым протестам в городе.
СМИ: В Гонконге намерены отказаться от вызвавших протесты поправок
  • Reuters

Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на источники.

Уточняется, что таким образом власти удовлетворят одно из пяти и самое главное требование протестующих.

Ожидается, что о соответствующем решении Лам сообщит в ближайшее время.

Ранее правительство КНР выразило решительный протест Белому дому и некоторым конгрессменам США за то, что они раскритиковали законно произведённые задержания радикально настроенных участников протеста в Гонконге.

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