СМИ: В Гонконге намерены отказаться от вызвавших протесты поправок
- Reuters
Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на источники.
Уточняется, что таким образом власти удовлетворят одно из пяти и самое главное требование протестующих.
Ожидается, что о соответствующем решении Лам сообщит в ближайшее время.
Ранее правительство КНР выразило решительный протест Белому дому и некоторым конгрессменам США за то, что они раскритиковали законно произведённые задержания радикально настроенных участников протеста в Гонконге.