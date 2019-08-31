Китай выразил протест США за поддержку задержанных в Гонконге
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление комиссариата МИД КНР в Гонконге.
«Согласно сообщениям СМИ, некоторые сенаторы конгресса США и сотрудники Белого дома отозвались с критикой о законно произведённых задержаниях», — говорится в сообщении.
Отмечается, что представители США высказались в оправдание нарушивших закон преступных элементов и потребовали, чтобы администрация Гонконга отозвала обвинения. Также в США пригрозили принять санкционный законопроект по Гонконгу.
«Подобные заявления извращают действительность. Китайская сторона выражает по этому поводу своё глубокое недовольство и решительный протест», — заявили в МИД Китая.
Ранее в МИД Китая выразили протест из-за заявлений стран G7 о протестах в Гонконге.