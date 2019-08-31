Китай выразил протест США за поддержку задержанных в Гонконге

Правительство КНР выразило решительный протест Белому дому и некоторым конгрессменам США за то, что они раскритиковали законно произведённые задержания радикально настроенных участников протеста в Гонконге.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление комиссариата МИД КНР в Гонконге.

«Согласно сообщениям СМИ, некоторые сенаторы конгресса США и сотрудники Белого дома отозвались с критикой о законно произведённых задержаниях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что представители США высказались в оправдание нарушивших закон преступных элементов и потребовали, чтобы администрация Гонконга отозвала обвинения. Также в США пригрозили принять санкционный законопроект по Гонконгу.

«Подобные заявления извращают действительность. Китайская сторона выражает по этому поводу своё глубокое недовольство и решительный протест», — заявили в МИД Китая.

Ранее в МИД Китая выразили протест из-за заявлений стран G7 о протестах в Гонконге.