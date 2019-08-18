Гонконгские демонстранты покидают район правительственных зданий

Гонконгские демонстранты, ранее собравшиеся у здания законодательного собрания, мирно покидают район.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается, к 00:00 (19:00 мск) толпа протестующих почти разошлась. Агентство подчёркивает, что люди забирают с собой мусор и призывают журналистов «не устраивать беспорядков».

Ранее демонстранты, протестующие против закона об экстрадиции, собрались напротив здания законодательного собрания Гонконга и начали выкрикивать провокационные высказывания в адрес полиции.

Как заявили в ЕС, в Гонконге необходимо принять срочные меры для деэскалации ситуации с протестами. В свою очередь, Пекин призвал европейских дипломатов прекратить вмешиваться в дела Гонконга.