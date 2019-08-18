Демонстранты собрались около здания заксобрания Гонконга

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Толпа демонстрантов собралась напротив здания законодательного собрания Гонконга, где протестующие против закона об экстрадиции начали выкрикивать провокационные высказывания в адрес полиции.
Демонстранты собрались около здания заксобрания Гонконга
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается, гонконгские демонстранты стучат зонтами по установленным двухметровым барьерам, светят в здание лазерами и фонарями, а также выкрикивают оскорбления в адрес полиции, при этом самих сотрудников правоохранительных органов пока не видно.

Активисты одеты в чёрную одежду, маски-шлемы, пишет агентство.

Подчёркивается, что у некоторых при себе рации, британские и американские флаги.

Ранее тысячи демонстрантов вышли на улицы Гонконга с протестом против закона об экстрадиции. Участники акции также требуют освободить арестованных во время массовых беспорядков.

1 июля толпа протестующих ворвалась в парламент Гонконга, разбила стеклянные элементы здания и начала отрывать металлическую отделку.

Правительство Китая потребовало привлечь участников беспорядков к уголовной ответственности.

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