Тысячи протестующих вышли на улицы Гонконга

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Тысячи демонстрантов вышли на улицы Гонконга с протестом против закона об экстрадиции. Участники акции также требуют освободить арестованных во время массовых беспорядков.
Тысячи протестующих вышли на улицы Гонконга
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается, Гражданский фронт по правам человека организовал демонстрацию в парке Виктория.

При этом полиция запретила марш, однако толпа всё равно начала движение по улицам города, заполнив проезжую часть.

Ранее в Госдепартаменте призвали Китай сохранить высокую автономию Гонконга и отказаться от насильственного подавления протестов. В свою очередь в Пекине посоветовали Вашингтону «не совать нос» во внутренние дела Китая.

Как сообщали в полиции Гонконга, протестующие начали окружать полицейские участки и нападать на них, в том числе наносить ущерб служебным помещениям.

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