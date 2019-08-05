Протестующих в Гонконге обвинили в нападении на полицейские участки

Полиция Гонконга заявила, что протестующие начали окружать полицейские участки и нападать на них, в том числе наносить ущерб служебным помещениям.

«Большая группа протестующих активно блокирует дороги и поджигает различные предметы, создавая серьёзную угрозу безопасности участников дорожного движения», — добавили в ведомстве.

Там отметили, что в настоящее время полиция «использует минимальные силы для разгона протестующих».

Ранее глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что демонстранты пытаются уничтожить город.

По сообщениям СМИ, во время протестов 5 августа были задержаны 82 человека.

Масштабные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции: в случае одобрения они позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.