Протестующих в Гонконге обвинили в нападении на полицейские участки

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Полиция Гонконга заявила, что протестующие начали окружать полицейские участки и нападать на них, в том числе наносить ущерб служебным помещениям.
Протестующих в Гонконге обвинили в нападении на полицейские участки
  • Reuters

«Большая группа протестующих активно блокирует дороги и поджигает различные предметы, создавая серьёзную угрозу безопасности участников дорожного движения», — добавили в ведомстве.

Там отметили, что в настоящее время полиция «использует минимальные силы для разгона протестующих».

Ранее глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что демонстранты пытаются уничтожить город.

По сообщениям СМИ, во время протестов 5 августа были задержаны 82 человека.

Масштабные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции: в случае одобрения они позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.

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