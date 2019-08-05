Глава Гонконга обвинила протестующих в попытках уничтожить город

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила, что демонстранты пытаются уничтожить город.

Об этом сообщает AFP.

«Глава города заявила, что протестующие «пытаются уничтожить Гонконг», — пишет агентство.

3 августа полиция в Гонконге применила против митингующих слезоточивый газ, чтобы разогнать участников акции, окруживших полицейский участок.

Масштабные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.