Глава Гонконга обвинила протестующих в попытках уничтожить город
Об этом сообщает AFP.
«Глава города заявила, что протестующие «пытаются уничтожить Гонконг», — пишет агентство.
#BREAKING Protesters 'trying to destroy Hong Kong': city leader pic.twitter.com/rOruoNkg0l— AFP news agency (@AFP) 5 августа 2019 г.
3 августа полиция в Гонконге применила против митингующих слезоточивый газ, чтобы разогнать участников акции, окруживших полицейский участок.
Масштабные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.