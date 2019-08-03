Полиция в Гонконге применила против протестующих слезоточивый газ

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Полиция в Гонконге применила против протестующих слезоточивый газ, чтобы разогнать участников акции, окруживших полицейский участок.
Полиция в Гонконге применила против протестующих слезоточивый газ
  • Reuters

«Группа радикально настроенных протестующих собралась возле полицейского участка Цим Ша Цуй, совершила поджоги в его окрестностях. Протестующие также повредили несколько автомобилей на станции и бросали кирпичи и другие твёрдые предметы в здание, подвергнув общественность опасности», — сообщили в полиции.

Там отметили, что полицейские «использовали слезоточивый газ в непосредственной близости для разгона протестующих».

Ранее 36 участников протестов в Гонконге получили травмы после нападения группы людей в белых футболках на станции Юэн Лун

Масштабные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.

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