Полиция в Гонконге применила против протестующих слезоточивый газ, чтобы разогнать участников акции, окруживших полицейский участок.

«Группа радикально настроенных протестующих собралась возле полицейского участка Цим Ша Цуй, совершила поджоги в его окрестностях. Протестующие также повредили несколько автомобилей на станции и бросали кирпичи и другие твёрдые предметы в здание, подвергнув общественность опасности», — сообщили в полиции.

Там отметили, что полицейские «использовали слезоточивый газ в непосредственной близости для разгона протестующих».

Ранее 36 участников протестов в Гонконге получили травмы после нападения группы людей в белых футболках на станции Юэн Лун.

Масштабные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.