СМИ: в Гонконге группа людей в белых футболках напала на протестующих

По меньшей мере 36 человек получили травмы в результате нападения людей в белых футболках на участников протестов в Гонконге на одной из местных железнодорожных станций, сообщает South China Morning Post.

По данным издания, группа людей, одетых в белое, напала на возвращающихся с акций протеста гонконгцев, которые регулярно надевают на демонстрации одежду чёрного цвета.

At least 36 injured by a mob in white who rampaged through a #HongKong train station, beating #extraditionbill protesters and public indiscriminately https://t.co/qQho9cjR3U — SCMP News (@SCMPNews) July 21, 2019

Как уточняется, драка произошла на станции Юэн Лун. Газета сообщает, что на момент прибытия полиции на место происшествия подозреваемые в нападении скрылись.

Ранее полиция Гонконга предупредила о проведении зачистки ряда районов.

1 июля толпа протестующих против поправок к закону об экстрадиции ворвалась в парламент Гонконга, разбила стеклянные элементы здания и начала отрывать металлическую отделку.

Правительство Китая потребовало привлечь участников беспорядков к уголовной ответственности.

Беспорядки начались на фоне требований не принимать поправки к закону об экстрадиции, которые позволят передавать преступников и подозреваемых на материковую часть Китая в случае запроса.