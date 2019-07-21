Полиция Гонконга предупредила о проведении зачистки ряда районов

Полиция Гонконга проведёт зачистку районов, куда протестующие направились, достигнув конечной точки своего шествия.

«Сегодня, после того как шествие достигло конечной точки маршрута в районе Ваньчай, некоторые участники акции продолжили движение в Западный район, блокируя дороги, повреждая автомобили и стены зданий», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте полиции Гонконга.

Отмечается, что в связи с возможной эскалацией насилия полиция проведёт операцию по зачистке с запада на восток.

Ранее сообщалось, что в ходе беспорядков в Гонконге пострадали 11 полицейских.