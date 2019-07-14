В Гонконге 11 полицейских пострадали в результате беспорядков

Короткая ссылка
По меньшей мере 11 сотрудников полиции получили ранения во время акций протеста в Гонконге, сообщает RTHK.

Как отмечается, столкновения произошли в районе Шатин. Полицейские получили ранения, в частности, один был укушен.

Издание сообщает, что в результате беспорядков задержаны по меньшей мере 37 человек.

Ранее тысячи демонстрантов вышли на улицы Гонконга с очередной акцией протеста против закона об экстрадиции. Шествия проходят в районе Шатин на Новых территориях Гонконга.

Беспорядки начались на фоне требований не принимать поправки к закону об экстрадиции, которые позволят передавать преступников и подозреваемых на материковую часть Китая в случае запроса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить