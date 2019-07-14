В Гонконге 11 полицейских пострадали в результате беспорядков
Как отмечается, столкновения произошли в районе Шатин. Полицейские получили ранения, в частности, один был укушен.
Издание сообщает, что в результате беспорядков задержаны по меньшей мере 37 человек.
Ранее тысячи демонстрантов вышли на улицы Гонконга с очередной акцией протеста против закона об экстрадиции. Шествия проходят в районе Шатин на Новых территориях Гонконга.
Беспорядки начались на фоне требований не принимать поправки к закону об экстрадиции, которые позволят передавать преступников и подозреваемых на материковую часть Китая в случае запроса.