Толпа протестующих ворвалась в парламент Гонконга
- Reuters
Как отмечается, участники беспорядков, одетые в чёрное, разбили стеклянные элементы здания и начали отрывать металлические элементы отделки.
По сообщениям Associated Press, «тысячи других протестующих» требуют «демократии в 22-ю годовщину возвращения бывшей британской колонии в Китай».
Уточняется, что беспорядки происходят на фоне требований не принимать поправки к закону об экстрадиции, которые позволят передавать преступников и подозреваемых на материковую часть Китая в случае запроса.
В связи с ситуацией глава администрации Гонконга Кэрри Лам решила приостановить рассмотрение поправки к закону об экстрадиции.