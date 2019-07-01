Толпа протестующих ворвалась в парламент Гонконга

Толпа протестующих ворвалась в законодательную палату Гонконга после многочасовой акции протеста около здания, сообщает South China Morning Post.

Как отмечается, участники беспорядков, одетые в чёрное, разбили стеклянные элементы здания и начали отрывать металлические элементы отделки.

По сообщениям Associated Press, «тысячи других протестующих» требуют «демократии в 22-ю годовщину возвращения бывшей британской колонии в Китай».

Уточняется, что беспорядки происходят на фоне требований не принимать поправки к закону об экстрадиции, которые позволят передавать преступников и подозреваемых на материковую часть Китая в случае запроса.

В связи с ситуацией глава администрации Гонконга Кэрри Лам решила приостановить рассмотрение поправки к закону об экстрадиции.