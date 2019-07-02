Пекин потребовал уголовного наказания участникам протестов в Гонконге

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Правительство Китая требует привлечь к уголовной ответственности участников штурма законодательной палаты Гонконга, говорится в заявлении канцелярии Госсовета КНР.
Пекин потребовал уголовного наказания участникам протестов в Гонконге
  • Reuters

«Центральное правительство... поддерживает соответствующие ведомства специального административного района Сянган в расследовании и привлечении к уголовной ответственности преступников, виновных в насильственных действиях», — приводит ТАСС заявление китайских властей.

В правительстве также выразили поддержку властям и правоохранительным органам Гонконга, исполняющим служебный долг, а также осудили действия протестующих, которые нарушают верховенство права и принцип «Одна страна, две системы». 

Китайские власти призвали как можно скорее восстановить стабильность в регионе и обеспечить безопасность населения.

Ранее глава администрации Гонконга Кэрри Лам осудила вторжение участников беспорядков в парламент района.

1 июля в Гонконге толпа протестующих ворвалась в законодательную палату после многочасовой протестной акции у здания.

Участники беспорядков разбили стеклянные элементы здания и начали отрывать металлические элементы отделки.

Беспорядки начались на фоне требований не принимать поправки к закону об экстрадиции, которые позволят передавать преступников и подозреваемых на материковую часть Китая в случае запроса.

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