Пекин потребовал уголовного наказания участникам протестов в Гонконге
- Reuters
«Центральное правительство... поддерживает соответствующие ведомства специального административного района Сянган в расследовании и привлечении к уголовной ответственности преступников, виновных в насильственных действиях», — приводит ТАСС заявление китайских властей.
В правительстве также выразили поддержку властям и правоохранительным органам Гонконга, исполняющим служебный долг, а также осудили действия протестующих, которые нарушают верховенство права и принцип «Одна страна, две системы».
Китайские власти призвали как можно скорее восстановить стабильность в регионе и обеспечить безопасность населения.
Ранее глава администрации Гонконга Кэрри Лам осудила вторжение участников беспорядков в парламент района.
1 июля в Гонконге толпа протестующих ворвалась в законодательную палату после многочасовой протестной акции у здания.
Участники беспорядков разбили стеклянные элементы здания и начали отрывать металлические элементы отделки.
Беспорядки начались на фоне требований не принимать поправки к закону об экстрадиции, которые позволят передавать преступников и подозреваемых на материковую часть Китая в случае запроса.