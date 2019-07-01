Глава Гонконга осудила вторжение протестующих в парламент

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам осудила вторжение участников беспорядков в Законодательную палату района, выразив надежду, что ситуация нормализуется как можно скорее.

Видео с её выступлением приводит Bloomberg.

Carrie Lam says Hong Kong “seriously condemns” protesters’ “extreme violence and vandalism” and hopes “society will return to normal as soon as possible” pic.twitter.com/aoSviphkGR — TicToc by Bloomberg (@tictoc) 1 июля 2019 г.

При этом она отметила, что «законопроект об экстрадиции» может потерять силу в июле 2020 года, когда истечёт срок полномочий нынешнего Законодательного совета.

Ранее толпа протестующих ворвалась в законодательную палату Гонконга после многочасовой акции протеста около здания. Участники беспорядков разбили стеклянные элементы здания и начали отрывать металлические элементы отделки.

МИД Британии поддержал право жителей Гонконга на протесты, а Евросоюз призвал протестующих проявлять сдержанность.

Беспорядки происходят на фоне требований не принимать поправки к закону об экстрадиции, которые позволят передавать преступников и подозреваемых на материковую часть Китая в случае запроса.