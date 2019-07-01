Евросоюз призвал протестующих в Гонконге проявлять сдержанность

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Глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини прокомментировала вторжение протестующих в законодательную палату Гонконга, призвав проявлять сдержанность и избегать обострения ситуации.
Евросоюз призвал протестующих в Гонконге проявлять сдержанность
  • Reuters

«Действия небольшого числа людей, которые силой прорвались в здание Законодательного совета, не представляют подавляющее большинство участников демонстраций, которые устраивали последовательные и мирные протесты», — говорится в сообщении Могерини.

По её словам, после таких инцидентов важно «проявлять сдержанность» и избегать обострения ситуации, а также вести диалог и консультации для разрешения ситуации.

Ранее толпа протестующих ворвалась в законодательную палату Гонконга после многочасовой акции протеста около здания. Участники беспорядков разбили стеклянные элементы здания и начали отрывать металлические элементы отделки.

МИД Британии поддержал право жителей Гонконга на протесты.

Беспорядки происходят на фоне требований не принимать поправки к закону об экстрадиции, которые позволят передавать преступников и подозреваемых на материковую часть Китая в случае запроса.

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