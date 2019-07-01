МИД Британии поддержал право жителей Гонконга на протесты

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант прокомментировал протесты в Гонконге, призвав проводить акции в рамках закона.

«Вне (избирательной. — RT) кампании хочу подчеркнуть, что Британия непоколебимо поддерживает Гонконг и его жителей в годовщину (передачи региона Китаю. — RT). Насилие недопустимо, но жители Гонконга должны сохранить право на мирный протест, осуществляемый в рамках закона, как это сегодня продемонстрировали сотни тысяч храбрых людей», — написал Хант в Twitter.

Ранее толпа протестующих ворвалась в законодательную палату Гонконга после многочасовой акции протеста около здания. Участники беспорядков разбили стеклянные элементы здания и начали отрывать металлические элементы отделки.

Беспорядки происходят на фоне требований не принимать поправки к закону об экстрадиции, которые позволят передавать преступников и подозреваемых на материковую часть Китая в случае запроса.

В связи с ситуацией глава администрации Гонконга Кэрри Лам решила приостановить рассмотрение поправки к закону об экстрадиции.