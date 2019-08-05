Полиция Гонконга задержала 82 человека в ходе протестов

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Полиция Гонконга задержала 82 человека во время протестов 5 августа. Об этом информирует издание South China Morning Post.
Полиция Гонконга задержала 82 человека в ходе протестов
  • Reuters

Отмечается, что с начала протестов 9 июня полиция более тысячи раз применила слезоточивый газ и задержала свыше 500 человек.

Ранее глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила, что демонстранты пытаются уничтожить город.

Масштабные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции: в случае одобрения они позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.

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