В аэропорту Гонконга отменили более 230 рейсов из-за протестов

В аэропорту Гонконга отменили более 230 рейсов, поскольку, как сообщает The Straits Times, «авиадиспетчеры присоединяются к общегородской забастовке».

По данным издания, несколько рейсов отменили и во вторник, 6 августа.

Ранее глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила, что демонстранты пытаются уничтожить город.

3 августа полиция в Гонконге применила против митингующих слезоточивый газ, чтобы разогнать участников акции, окруживших полицейский участок.

Масштабные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции: в случае одобрения они позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.