США призвали КНР избегать насилия при подавлении протестов в Гонконге

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Вашингтон призывает Пекин отказаться от жёсткого подавления протестов в Гонконге и признать право жителей на автономию, говорится в заявлении комитета по международным делам палаты представителей США.
США призвали КНР избегать насилия при подавлении протестов в Гонконге
  • Reuters

«Спустя 30 лет после жестокой расправы Коммунистической партии Китая над мирными демократическими протестующими на площади Тяньаньмэнь мы обеспокоены тем, что Китай снова рассматривает возможность жестокого подавления мирных протестов», — следует из заявления главы комитета Элиота Энгела и старшего члена комитета Майкла Маккола.

Конгрессмены США предупредили власти Китая о серьёзных последствиях насильственного подавления протестов в Гонконге.

«Комитет по международным делам потребовал от Пекина прекратить посягательство на автономию Гонконга — именно действия Китая привели к волнениям среди населения Гонконга», — подчёркивается в сообщении.

По мнению Вашингтона, протесты вызваны «последовательным нарушением» Пекином своих обязательств по выполнению воли жителей Гонконга.

Ранее МИД Китая потребовал от США «не совать нос» во внутренние дела страны.

13 августа американский лидер Дональд Трамп заявил, что власти Китая «стягивают военных к границе с Гонконгом».

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