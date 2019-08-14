Китай потребовал от США «не совать нос» в дела Гонконга

Пекин после слов президента США Дональда Трампа о стягивании китайской армии к границе с Гонконгом настоятельно призвал Вашингтон не вмешиваться в дела этого района. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на комментарий МИД КНР.

«Мы уже не раз выражали свою позицию по этому вопросу. Гонконг относится исключительно к внутренней политике Китая. Мы ещё раз призываем американскую сторону прекратить совать свой нос в дела Гонконга», — заявили в китайском МИД.

Ранее Трамп, ссылаясь на данные разведки США, заявил, что Китай «стягивает армию» к границе с Гонконгом на фоне массовых беспорядков в этом районе.

13 августа все авиарейсы из Гонконга были вновь отменены из-за того, что протестующие захватили здание аэропорта.