Китай потребовал от США «не совать нос» в дела Гонконга

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Пекин после слов президента США Дональда Трампа о стягивании китайской армии к границе с Гонконгом настоятельно призвал Вашингтон не вмешиваться в дела этого района. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на комментарий МИД КНР.
Китай потребовал от США «не совать нос» в дела Гонконга
  • Reuters

«Мы уже не раз выражали свою позицию по этому вопросу. Гонконг относится исключительно к внутренней политике Китая. Мы ещё раз призываем американскую сторону прекратить совать свой нос в дела Гонконга», — заявили в китайском МИД.

Ранее Трамп, ссылаясь на данные разведки США, заявил, что Китай «стягивает армию» к границе с Гонконгом на фоне массовых беспорядков в этом районе.

13 августа все авиарейсы из Гонконга были вновь отменены из-за того, что протестующие захватили здание аэропорта.

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