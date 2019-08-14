В США призвали КНР сохранить высокую степень автономии для Гонконга

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Официальный представитель Госдепартамента США заявил, что американская сторона призывает китайские власти сохранить высокую степень автономии для специального района Гонконг.
В США призвали КНР сохранить высокую степень автономии для Гонконга
  • Reuters

«Соединённые Штаты решительно призывают Пекин придерживаться обязательств, содержащихся в совместной китайско-британской декларации, и позволить Гонконгу сохранять высокую степень автономии», — цитирует его ТАСС.

Собеседник агентства также добавил, что власти США обеспокоены «сообщениями о перемещениях китайских вооружённых формирований вдоль границ Гонконга».

Ранее МИД КНР потребовал от США «не совать нос» в дела Гонконга.

13 августа американский лидер Дональд Трамп, ссылаясь на данные разведки США, заявил, что Китай «стягивает армию» к границе с Гонконгом на фоне массовых беспорядков в этом районе.

Подробнее по теме — в материале RT.

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