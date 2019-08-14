В США призвали КНР сохранить высокую степень автономии для Гонконга

Официальный представитель Госдепартамента США заявил, что американская сторона призывает китайские власти сохранить высокую степень автономии для специального района Гонконг.

«Соединённые Штаты решительно призывают Пекин придерживаться обязательств, содержащихся в совместной китайско-британской декларации, и позволить Гонконгу сохранять высокую степень автономии», — цитирует его ТАСС.

Собеседник агентства также добавил, что власти США обеспокоены «сообщениями о перемещениях китайских вооружённых формирований вдоль границ Гонконга».

Ранее МИД КНР потребовал от США «не совать нос» в дела Гонконга.

13 августа американский лидер Дональд Трамп, ссылаясь на данные разведки США, заявил, что Китай «стягивает армию» к границе с Гонконгом на фоне массовых беспорядков в этом районе.

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