«Это территория Китая»: Пекин потребовал от Вашингтона прекратить вмешиваться в ситуацию в Гонконге

Пекин обратился к Вашингтону с призывом уважать международное право и прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая, в том числе в ситуацию в Гонконге, где с июня проходят акции протеста. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД КНР в ответ на появившиеся в китайской прессе сообщения о встрече американского дипломата с лидерами гонконгских демонстрантов. Эксперты не исключают, что Вашингтон, прикрываясь фразами о «поддержке демократии», пытается дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Китае.

Соединённые Штаты Америки должны прекратить вмешательство во внутренние дела Китая, в том числе касающиеся отношений с Гонконгом. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Гонконг — китайская территория. Китайский народ не будет терпеть унижений, народную волю не обмануть. Мы требуем, чтобы Америка придерживалась норм международного права и основных принципов международных отношений. Мы требуем, чтобы она немедленно прекратила попытки вмешиваться в дела Гонконга. Требуем, чтобы она немедленно прекратила вмешиваться во внутреннюю политику Китая», — сказала Чуньин.

Ранее в гонконгской газете Ta Kung Pao был опубликован материал о встрече лидеров протестного движения Гонконга с американским дипломатом Джулией Эдех.

This is very very embarrassing. Julie Eadeh, a US diplomat in Hong Kong, was caught meeting HK protest leaders. It would be hard to imagine the US reaction if Chinese diplomat were meeting leaders of Occupy Wall Street, Black Lives Matter or Never Trump protesters. pic.twitter.com/JfiU2O2HZq — Chen Weihua (@chenweihua) August 8, 2019

Гонконгское отделение внешнеполитического ведомства Китая выразило крайнее недовольство генконсульству США за контакты с лидерами протестующих и потребовало объяснений.

Однако позднее руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус заявила, что ей неизвестно о формальном протесте с китайской стороны. В то же время Ортэгус обвинила Пекин в раскрытии личных данных о неком дипломате и его детях. Правда, конкретных деталей приведено не было.

«Я не считаю это официальным протестом. Так поступают бандитские режимы. Ответственные государства так себя не ведут», — сказала она.

Представитель Госдепа также указала, что встречи американских дипломатов с политиками и оппозиционерами разных стран — нормальная практика Вашингтона.

В ответ в Министерстве иностранных дел Китая призвали Ортэгус впредь обдумывать свои слова и действия.

«Пресс-секретарю Госдепартамента в первую очередь следует переосмыслить собственные слова. Не стоит цепляться за сообщения СМИ и под этим предлогом предъявлять обвинения правительствам других стран, а уж тем более искажать истину и валить с больной головы на здоровую, пытаясь таким образом прикрыть вмешательство США во внутриполитические дела Китая», — заявила Чуньин.

Наряду с этим китайские политэксперты допустили связь американского «Национального фонда в поддержку демократии»* с беспорядками в Гонконге.

Ранее Пекин неоднократно призывал Вашингтон к «объективной оценке» происходящих в Гонконге событий и требовал прекратить контакты американских политиков с демонстрантами.

Напомним, с начала июня в Гонконге проходят массовые протесты. Поводом для начала выступлений оппозиции послужило рассмотрение закона об экстрадиции подозреваемых в совершении преступлений из специального административного района в материковую часть Китая. После ряда демонстраций законодательная инициатива была снята с повестки, однако антиправительственные выступления продолжились.

Архивное фото от 21 июля. Демонстрант с флагами США и Гонконга во время протестной акции

AFP

© Anthony WALLACE

При этом в июле на рассмотрение в конгресс США была вынесена инициатива под названием «Гонконгский закон о правах человека и демократии». Документ обязывает Госдепартамент США ежегодно проверять статус автономии Гонконга, чтобы обосновать особое положение, на котором он находится. Кроме того, согласно проекту закона, президент должен будет вводить санкции против лиц, ответственных за «подавление основных прав и свобод в Гонконге».

«Сила Америки была и всегда будет в наших ценностях. Мы не можем оставаться в стороне, когда права народа Гонконга попираются Китаем», — заявлял сенатор-демократ Бен Кардин.

«Вмешательство — конёк США»

Соединённые Штаты считают для себя возможным вмешиваться во внутренние дела других стран, констатировал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«Как известно, «если у вас нет демократии, то мы летим к вам». Вмешиваться вплоть до свержения режимов — миссия, которую США приписали себе в современном мире. Соединённые Штаты во всём мире поддерживают те движения, которые они называют свободными и демократическими. США поддерживают те движения, которые, по их мнению, борются с авторитарными режимами. Американцы будут финансировать такие структуры, давать им возможность информационной поддержки, каких-то консультаций. Это их конёк», — сказал собеседник RT.

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В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отметил двойственность позиций Вашингтона.

«Когда США говорят о недопустимости якобы имевшего место вмешательства России во внутренние дела Штатов, в выборы, они говорят не об одной вещи, а о двух. Они заявляют, что всем запрещено трогать американскую тематику. Но Соединённым Штатам, в то же время, разрешено трогать любую тематику, поскольку «Америка — самая великая страна в мире» и «собственник демократии». США сами решают, могут они вмешиваться или нет, демократичен режим или нет, требует ли он изменений», — пояснил он.

По его словам, с такой политикой сейчас столкнулся Китай, где есть недовольство в Гонконге, но никто не позволял США вмешиваться в разрешение сугубо внутренних споров.

«Всё, что говорят американцы, — набор фейков. Если мы будет последовательны, то у США не останется других вариантов, как признать, что они готовы вмешиваться в любые политические ситуации, если им это выгодно. Это продолжение антикитайского политического курса Вашингтона. Это всё — часть американской политики во всём мире. Американцы так относятся ко всем: они считают, что все остальные являются расходным материалом», — заключил Брутер в беседе с RT.

* «Национальный фонд в поддержку демократии» (The National Endowment for Democracy) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 28.07.2015.