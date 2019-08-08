В КНР допустили связь Фонда демократии США с беспорядками в Гонконге

Национальный фонд демократии США (NED) заподозрили в причастности к беспорядкам, которые происходят в китайском Гонконге в течение последних нескольких недель, сообщает CGTN.

«В последние годы NED участвует в цветных революциях и сменах режимов, а также создаёт беспорядки и хаос во многих странах или регионах», — цитирует телеканал китайского эксперта по международным отношениям Виктора Гао.

Как отмечается, в Гонконге была замечена деятельность организации, осуществляемая посредством двух её филиалов — Центра солидарности и Национального института демократии.

По словам Гао, NED также помогает организовывать встречи между оппозиционными лидерами Гонконга и официальными лицами в Вашингтоне.

Ранее в Китае сообщили, что некоторые политики США, игнорируя международное право и основные нормы международных отношений, неоднократно и грубо вмешивались в дела Гонконга и внутренние дела КНР.

Также Пекин сделал представление Лондону из-за заявления бывшего министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта, который поддержал право жителей Гонконга на мирный протест.