Пекин сделал Лондону представление из-за позиции по протестам в Гонконге

Пекин сделал представление Лондону из-за заявления министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта, который поддержал право жителей Гонконга на мирный протест. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Мы сделали строгое представление Великобритании за неприличные ремарки. Великобритания пренебрегла нашей позицией и вмешалась в наши внутренние дела. Мы официально против подобных действий», — цитирует дипломата ТАСС.

По его словам, в МИД Китая «чётко обозначили» свою позицию Британии, подчеркнув, что Гонконг является специальным административным районом страны.

«Китай будет отстаивать свой суверенитет, безопасность и интересы развития», — отметил представитель ведомства.

Ранее Хант заявил о поддержке Британией «храбрых» жителей Гонконга, вышедших на акцию протеста в годовщину передачи региона Китаю.

1 июля толпа протестующих против поправок к закону об экстрадиции ворвалась в парламент Гонконга, разбила стеклянные элементы здания и начала отрывать металлическую отделку.

Правительство Китая потребовало привлечь участников беспорядков к уголовной ответственности.