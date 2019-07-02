Пекин сделал Лондону представление из-за позиции по протестам в Гонконге
- Reuters
«Мы сделали строгое представление Великобритании за неприличные ремарки. Великобритания пренебрегла нашей позицией и вмешалась в наши внутренние дела. Мы официально против подобных действий», — цитирует дипломата ТАСС.
По его словам, в МИД Китая «чётко обозначили» свою позицию Британии, подчеркнув, что Гонконг является специальным административным районом страны.
«Китай будет отстаивать свой суверенитет, безопасность и интересы развития», — отметил представитель ведомства.
Ранее Хант заявил о поддержке Британией «храбрых» жителей Гонконга, вышедших на акцию протеста в годовщину передачи региона Китаю.
1 июля толпа протестующих против поправок к закону об экстрадиции ворвалась в парламент Гонконга, разбила стеклянные элементы здания и начала отрывать металлическую отделку.
Правительство Китая потребовало привлечь участников беспорядков к уголовной ответственности.