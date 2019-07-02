Пекин сделал Лондону представление из-за позиции по протестам в Гонконге

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Пекин сделал представление Лондону из-за заявления министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта, который поддержал право жителей Гонконга на мирный протест. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Пекин сделал Лондону представление из-за позиции по протестам в Гонконге
  • Reuters

«Мы сделали строгое представление Великобритании за неприличные ремарки. Великобритания пренебрегла нашей позицией и вмешалась в наши внутренние дела. Мы официально против подобных действий», — цитирует дипломата ТАСС.

По его словам, в МИД Китая «чётко обозначили» свою позицию Британии, подчеркнув, что Гонконг является специальным административным районом страны.

«Китай будет отстаивать свой суверенитет, безопасность и интересы развития», — отметил представитель ведомства.

Ранее Хант заявил о поддержке Британией «храбрых» жителей Гонконга, вышедших на акцию протеста в годовщину передачи региона Китаю.

1 июля толпа протестующих против поправок к закону об экстрадиции ворвалась в парламент Гонконга, разбила стеклянные элементы здания и начала отрывать металлическую отделку.

Правительство Китая потребовало привлечь участников беспорядков к уголовной ответственности.

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