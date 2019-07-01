Десятки тысяч человек протестуют в Гонконге

В Гонконге десятки тысяч протестующих вышли на улицы в 22-ю годовщину передачи территории под юрисдикцию Пекина. Между полицией и манифестантами произошло несколько ожесточённых столкновений. Демонстранты выстраивали баррикады и облили полицейских неизвестной жидкостью, в результате сотрудников правоохранительных органов госпитализировали. Стражи порядка применяют против радикалов дубинки и слезоточивый газ. С 9 июня в Гонконге проходят митинги, местные жители выступают против законопроекта о процедуре экстрадиции в материковый Китай людей, которых подозревают в совершении преступлений в КНР. RT ведёт прямую трансляцию.