В ЕС призвали принять срочные меры для деэскалации в Гонконге

В Европейском союзе призвали принять срочные меры для деэскалации ситуации с протестами в Гонконге.

«Крайне важно, чтобы была проявлена сдержанность, произошёл отказ от насилия и были приняты срочные меры для деэскалации ситуации», — говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

По её словам, это, в частности, диалог с привлечением ключевых участников процесса.

Могерини также отметила, что важно избегать насилия и проявлять сдержанность.

Ранее в Госдепартаменте призвали Китай сохранить высокую автономию Гонконга и отказаться от насильственного подавления протестов. В свою очередь, в Пекине посоветовали Вашингтону «не совать нос» во внутренние дела Китая.

Как сообщали в полиции Гонконга, протестующие начали окружать полицейские участки и нападать на них, в том числе наносить ущерб служебным помещениям.