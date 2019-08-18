Китай призвал ЕС прекратить вмешиваться в дела Гонконга

Власти Китая призвали Европейский союз немедленно прекратить любые вмешательства в дела Гонконга.

«Мы вновь призываем ЕС соблюдать международное право и базовые принципы международных отношений, надлежащим образом уважать суверенитет Китая и немедленно прекратить вмешательства в дела Гонконга и внутренние дела КНР для того, чтобы не подрывать здоровое и стабильное развитие отношений между Китаем и Евросоюзом», — приводит ТАСС заявление постоянного представительства КНР при ЕС.

В постпредстве отметили, что «дела Гонконга являются в чистом виде внутренним делом Китая, в которое нельзя вмешиваться ни одному иностранному правительству или организации».

Ранее в Европейском союзе призвали урегулировать ситуацию с протестами в Гонконге и проявить сдержанность, отвергнув все виды насилия.

Также в ЕС призвали принять срочные меры для деэскалации ситуации с протестами в Гонконге.