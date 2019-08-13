В ЕС призвали к сдержанности в Гонконге

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В Европейском союзе призвали урегулировать ситуацию с протестами в Гонконге и проявить сдержанность, отвергнув все виды насилия.
В ЕС призвали к сдержанности в Гонконге
  • Reuters

«В свете продолжающихся беспорядков и роста числа инцидентов с применением насилия в Гонконге крайне важно, чтобы все стороны проявляли сдержанность, отвергали все виды насилия и принимали срочные меры для избежания обострения ситуации», — заявили в ЕС.

В Брюсселе отметили, что важно «участвовать в политическом процессе» и вести широкий диалог с участием «всех ключевых заинтересованных сторон».

Ранее все авиарейсы из Гонконга были вновь отменены в связи с захватом протестующими здания аэропорта.

В полиции сообщили, что протестующие начали окружать полицейские участки и нападать на них, в том числе наносить ущерб служебным помещениям.

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