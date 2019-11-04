В Гонконге задержали более 300 человек за три дня протестов

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Полиция Гонконга с 1 по 3 ноября задержала 325 человек, принимавших участие в демонстрациях.
В Гонконге задержали более 300 человек за три дня протестов
  • Reuters

Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление правоохранительных органов.

Уточняется, что задержаны были 247 мужчин и 78 женщин в возрасте от 14 до 54 лет за участие в незаконном собрании, владение нелегальным оружием и боеприпасами, нанесение ущерба имуществу и ношение масок.

По данным правоохранительных органов, в ходе беспорядков пострадали 12 сотрудников полиции.

Ранее сообщалось о нападении протестующих в Гонконге на азиатско-тихоокеанское бюро китайского агентства «Синьхуа».

В октябре kp.ru писал, что посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что в ситуации с протестами в Гонконге появились «украинские элементы», которые ездят туда для «передачи опыта».

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