Во время протестных акций в Гонконге задержали более 200 человек

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Полиция Гонконга задержала более 200 человек, которые принимали участие в протестных акциях в субботу, 2 ноября. Митингующие были задержаны за владение оружием, нанесение ущерба инфраструктуре и незаконные собрания.

«Во время операции по разгону митингующих полиция применила слезоточивый газ, резиновые и пластиковые пули, чтобы остановить незаконные действия протестующих. По состоянию на 1:00 3 ноября (06:00 мск) более 200 человек задержаны за незаконные собрания, владение оружием для нападения, преступное нанесение ущерба и покрывание лица во время незаконных собраний», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В полиции также сообщили, что протесты с применением насилия и акты вандализма произошли в субботу во многих районах Гонконга. По информации правоохранительных органов, митингующие занимались грабежом и поджогом магазинов, наносили ущерб общественной инфраструктуре. 

В сентябре в СМИ появилась информация о задержании более 100 человек в результате беспорядков в Гонконге, которые сопровождались столкновениями протестующих с полицией.

Антиправительственные протесты продолжаются в Гонконге в течение нескольких месяцев. Власти заявили о решении отозвать законопроект об экстрадиции, который привёл к беспорядкам.

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