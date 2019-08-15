В МИД КНР обвинили США в «преступной деятельности» в Гонконге

Канцелярия Министерства иностранных дел Китая в Гонконге обвинила США в «преступной деятельности» на территории китайского региона.

Об этом говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.

«Искажение действительности американскими политиками, их слепое следование двойным стандартам похоже на истерику. Они вступили в сговор с радикальными преступными элементами и безрассудно включились в антикитайские преступные дела в Гонконге», — указывается в сообщении.

Ранее в Госдепартаменте призвали Китай сохранить высокую автономию Гонконга и отказаться от насильственного подавления протестов. В свою очередь, в Пекине посоветовали Вашингтону «не совать нос» во внутренние дела Китая.