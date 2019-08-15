В МИД КНР обвинили США в «преступной деятельности» в Гонконге

Короткая ссылка
Канцелярия Министерства иностранных дел Китая в Гонконге обвинила США в «преступной деятельности» на территории китайского региона.
В МИД КНР обвинили США в «преступной деятельности» в Гонконге
  • Reuters

Об этом говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.

«Искажение действительности американскими политиками, их слепое следование двойным стандартам похоже на истерику. Они вступили в сговор с радикальными преступными элементами и безрассудно включились в антикитайские преступные дела в Гонконге», — указывается в сообщении.

Ранее в Госдепартаменте призвали Китай сохранить высокую автономию Гонконга и отказаться от насильственного подавления протестов. В свою очередь, в Пекине посоветовали Вашингтону «не совать нос» во внутренние дела Китая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить